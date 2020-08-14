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حوادث

حبس تاجر مخدرات لحيازته نصف كيلو حشيش في مصر القديمة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:00 ص
حملة امنية
حملة امنية
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "سكين" قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الجنائي لفحصها وأعداد تقرير عنها.

وكانت مباحث القاهرة وجهت ضربة موجعة لمروجى المخدرات من الهيروين والفودو والحشيش قبل ترويجهم على عملائهم بالقاهرة ، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وسبق أن تم ضبط تاجر مخدرات بمصر القديمة وبحوزته نصف كيلو حشيش وسلاح أبيض "سكين" و مبلغ مالى وهاتف محمول.
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