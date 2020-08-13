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أخبار العالم

إيطاليا: قلقون من التوتر التركي اليوناني في شرق المتوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالية،  مارينا سيريني، اليوم الخميس، عن قلق بلادها من تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط ​​بسبب الخلافات بين أثينا وأنقرة حول موارد الطاقة.

وبحسب وكالة آكي الايطالية، فقد اعتبرت سيريني أنه من الضروري إطلاق "نقاش صريح مع تركيا وإبداء التضامن مع اليونان وقبرص.

وأعربت في تصريحات إعلامية عن أملها في أن  يتبنى الاتحاد موقفا موحدا في هذا الملف ​​والملفات الاخرى، عشية الاجتماع الاستثنائي لرؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 الأعضاء.

ونقلت الوكالة عن سيريني،  التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم،  قولها: "نحن قلقون، مثل جميع البلدان المطلة على المتوسط، إزاء تصعيد التوتر الذي نعتبره أمرا سلبيًا وخطيرا في إطار معقد أصلا" بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا والأزمة في ليبيا.

وتابعت نائب وزير الخارجية الإيطالي: "نعتقد أنه من المهم جدًا أن يدعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، الى اجتماع استثنائيً يتضمن جدول أعماله منطقة شرق المتوسط، جنبًا إلى جنب مع قضية أخرى مثيرة للقلق بشأن بيلاروسيا".

وأكدت سيريني  على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يكون متضامنا مع اليونان وقبرص. وقالت: نحن، مثل الآخرين، مهتمون بالدفاع عن مصالحنا في مجال الطاقة بالمنطقة، لكننا مهتمون أولا وقبل كل شيء بخفض التصعيد الآن.
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