موعد بدء المسابقة المركزية لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية

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قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه سوف يتم بدعم كامل من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة سوف يتم الانتهاء من شبكة المياه والحريق الخاصة بالكلية والتى يبلغ طولها حوالى ٩ كيلو مترات خلال الشهر القادم .





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وأضاف عميد كلية زراعة لـ صدي البلد تطوير برجولات الكلية بايدى رجال القسم الهندسى وتم تطوير مدخل الكلية على أعلى مستوى تحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.





وأشار الدكتور احمد إلى أنه سوف يتم بعد ذلك عمل انترلوك للكلية كلها بدعم كامل من الدكتور المتينى رئيس جامعة عين شمس بتكلفة حوالى ٤ مليون جنيه.



