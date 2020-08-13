موعد بدء المسابقة المركزية لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية

نشرت الصفحة الرسمية لكلية الزراعة جامعة عين شمس المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية المتقدمة نظام الخمس سنوات دبلوم المعهد الفني الصناعي بشبرا شعبة معامل بيولوجية دفعات ( 2018-2019-2020) والمتقدمين للالتحاق باحدي كليات الزراعة للعام الجامعي 2020-2021 وسوف يبدأ التقدم من السبت 15-8-2020 الكترونيا.
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قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه سوف يتم بدعم كامل من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة سوف يتم الانتهاء من شبكة المياه والحريق الخاصة بالكلية والتى يبلغ طولها حوالى ٩ كيلو مترات خلال الشهر القادم .
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وأضاف عميد كلية زراعة لـ صدي البلد تطوير برجولات الكلية بايدى رجال القسم الهندسى وتم تطوير مدخل الكلية على أعلى مستوى تحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.
وأشار الدكتور احمد إلى أنه سوف يتم بعد ذلك عمل انترلوك للكلية كلها بدعم كامل من الدكتور المتينى رئيس جامعة عين شمس بتكلفة حوالى ٤ مليون جنيه.
وأكد عميد كلية زراعة سوف يتم تطوير مصنع الألبان ليصبح احد الصروح داخل الكلية بتكلفة قد تصل إلى ٣.٥ مليون جنيه، من خلال الهيئة العربية لتصنيع وتحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.