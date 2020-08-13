وفاة سمير الإسكندراني .. تفاصيل تجنيده للتجسس على إسرائيل.. فيديو

رحل الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء اليوم بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما، تاركا وراءه تاريخا من الأعمال الوطنية.
وخلال استضافته فى أحد البرامج التلفزيونية على شاشة اكسترا نيوز عام 2018، حكى بنفسه تفاصيل محاولة تجنيده للتجسس أثناء دراسته في ايطاليا.
وقال: حاول شخص التقرب منى ودعوتى على العشاء باستمرار، مع علمى فيما بعد أنه يحمل جواز سفر أمريكيا، وهو ما أكد شكوشى اتجاهه.
وتابع المطرب الراحل: عرض على العمل وكسب المال في ايطاليا والإستقرار فيها، ثم بدأ يغرينى بعرض من رجل ثرى، سألنى بشكل مباشر عن عبد الناصر، فأجبته انه ديكتاتور، وهو ما أعجبه.
وخلال استضافته فى أحد البرامج التلفزيونية على شاشة اكسترا نيوز عام 2018، حكى بنفسه تفاصيل محاولة تجنيده للتجسس أثناء دراسته في ايطاليا.
وقال: حاول شخص التقرب منى ودعوتى على العشاء باستمرار، مع علمى فيما بعد أنه يحمل جواز سفر أمريكيا، وهو ما أكد شكوشى اتجاهه.
وتابع المطرب الراحل: عرض على العمل وكسب المال في ايطاليا والإستقرار فيها، ثم بدأ يغرينى بعرض من رجل ثرى، سألنى بشكل مباشر عن عبد الناصر، فأجبته انه ديكتاتور، وهو ما أعجبه.