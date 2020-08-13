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فن

وفاة سمير الإسكندراني .. تفاصيل تجنيده للتجسس على إسرائيل.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:50 م
سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني
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نبيل العدوي
رحل الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء اليوم بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما، تاركا وراءه تاريخا من الأعمال الوطنية.

وخلال استضافته فى أحد البرامج التلفزيونية على شاشة اكسترا نيوز عام 2018، حكى بنفسه تفاصيل محاولة تجنيده للتجسس أثناء دراسته في ايطاليا.

وقال: حاول شخص التقرب منى ودعوتى على العشاء باستمرار، مع علمى فيما بعد أنه يحمل جواز سفر أمريكيا، وهو ما أكد شكوشى اتجاهه.

وتابع المطرب الراحل: عرض على العمل وكسب المال في ايطاليا والإستقرار فيها، ثم بدأ يغرينى بعرض من رجل ثرى، سألنى بشكل مباشر عن عبد الناصر، فأجبته انه ديكتاتور، وهو ما أعجبه.

وأيضا:
وبالفعل وافق سمير الإسكندراني على التجسس على مصر، وفور عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات، ثم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم الاتفاق على أن يستمر سمير بلعب دور جاسوس إسرائيلي داخل مصر. 

وأشار سمير الإسكندراني إلى أنه حكى لوالده الذي بدوره حكى لأحد الأشخاص بالصدفة وسأله عن وظيفته التي اكتشف أنه يعمل في المخابرات العامة ، فحكى له القصة التي حدثت معه في إيطاليا، وتمكن سمير الإسكندراني من مقابلة الرئيس عبدالناصر بعد نحو شهر في مصر الجديدة.

وقال سمير الإسكندراني تعاون مع المخابرات العامة وأرسل لهم جوابات بالحبر السري بعد تعلم عدة مهارات في هذا المجال وكانت قدرة المخابرات العامة على التدريب أقوى بكثير من الموساد الإسرائيلي.

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