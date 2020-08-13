وفاة 33 شخصا في فيضانات النيجر

لقي نحو 33 شخصا حتفهم إثر فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة شهدتها النيجر، فضلا عن تضرر أكثر من 80 ألفا آخرين، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ في البلاد.





ووفقا لأجهزة الطوارئ فى النيجر، فإن مناطق "ماراداي" بجنوب وسط البلاد، و"تاهوا" و"تيلابيري" بالغرب، و"دوسو" في الجنوب الغربي، تعتبر الأكثر تضررا من هذه الفيضانات.





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وقامت السلطات النيجرية بتوزيع مساعدات غذائية، وبعض الملابس والحُصر والبطاطين، على العديد من الأسر المتضررة.





وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية أن تضرب عواصف جديدة البلاد خلال الأيام القادمة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية في هذه البلاد، التي تعاني اضطرابا أمنيا، بفعل هجمات الجماعات المسلحة.