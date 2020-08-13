ثعلب المخابرات.. كيف ساهم سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل؟

وفي لقاء متلفز، ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار، مععن أسرار حياته المهنية ونشأته، وكذلك عمله مع المخابرات.

وكشف الإسكندرانى، خلال الحلقة، كيف استطاع الإيقاع بـ 6 شبكات تجسس لإسرائيل حتى أطلق عليه ثعلب المخابرات وكيف تم تجنيده فى إيطاليا.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".









يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.