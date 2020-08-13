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فن

ثعلب المخابرات.. كيف ساهم سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:42 م
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني
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سعيد فراج
غيب الموت مساء اليوم الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية. 


وفي لقاء متلفز، ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار، مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، في حلقة تعود إلى شهر أكتوبر من العام قبل الماضي 2018، كشف الفنان سمير الإسكندراني، عن أسرار حياته المهنية ونشأته، وكذلك عمله مع المخابرات.


وكشف الإسكندرانى، خلال الحلقة، كيف استطاع الإيقاع بـ 6 شبكات تجسس لإسرائيل حتى أطلق عليه ثعلب المخابرات وكيف تم تجنيده فى إيطاليا. 


وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".


يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.
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