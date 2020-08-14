اندلاع حريق هائل في غابات كاليفورنيا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات ل سلطات كاليفورنيا، وهي تأمر بإخلاء حوالي 500 منزل عقب حريق غابات هائل انتشر بسرعة شمال لوس أنجليس ودمر أربعة آلاف هكتار من الأراضي في وقت مبكر من المساء.





وعمل أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة على الحريق.





وقالت إدارة الإطفاء في تغريدة على "تويتر"، "يجري إجلاء سكان المنطقة" من قبل الشرطة المحلية "الرجاء مساعدتنا لنتمكن من مساعدتكم وإيصالكم إلى بر الأمان".





وازداد عدد الحرائق وارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا ويعود ذلك جزئيا إلى ظاهرة تغير المناخ.