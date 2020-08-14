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اقتصاد

محلل اقتصادي: تكلفة إعادة إعمار تفجيرات بيروت 5 مليارات دولار.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي من بيروت، إن خسائر انفجار مرفأ بيروت بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» من بيروت مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة إعادة إعمار مرفأ بيروت نصف مليار دولار.

وكشف باسل الخطيب المحلل الاقتصادي أن البضائع التي كانت موجودة في المخازن في مرفأ بيروت يبلغ تكلفتها نصف مليار دولار، فضلا عن تضرر 80 ألف وحدة سكنية ليبلغ إجمالي إعادة الترميم 5 مليارات دولار، كون أن هناك منازل أثرية كثيرة من بين المنازل التي تضررت.

وتابع المحلل الاقتصادي أن القطاع السياحي خسر مليار دولار جراء أزمة بيروت وبذلك يبلغ إجمالي خسائر مرفأ بيروت تصل إلى 15 مليار دولار وأصبحت تكلفتها أكثر من الحرب.

وأشار الخطيب إلى أن هناك تقديرات أن خسائر لبنان جراء الفساد والرشوة والهدر والجباية غير النافعة 5 مليارات دولار سنويا.
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