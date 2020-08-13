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رياضة

ضياء السيد: لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:55 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي خلال الفترة القادمة نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا المجال.


وأشار ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة الإً في أضيق الحدود، مضيفًا إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة أفريقيا .


وتابع: أخشى على الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا الأيام القادمة، ورحيل عبدالله السعيد كان له تأثير كبير على القلعة الحمراء وبالمثل غياب رمضان صبحي سيترك فراغا كبيرا وتأثيرا قويا.
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