أخبار الزمالك.. أحمد جمال يدافع عن بيراميدز.. غياب أوباما ومصطفى فتحي عن مباراة المقاصة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم،الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:











- دافع الإعلامي أحمد جمال عن نادي بيراميدز بعد الإعلان عن ضم رمضان صبحي جناح الأهلي للفريق الأول في صفقة انتقال من هدرسفيلد.













- يتواصل غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف أوباما ومصطفى فتحي عن الفريق في مباراة الفريق المقبلة.









- قال عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق إن سعر انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوف فريق بيراميدز مبالغ فيه، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات تشهد ارتفاعا جنونيا بالدورى المصري.











