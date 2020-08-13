AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك.. أحمد جمال يدافع عن بيراميدز.. غياب أوباما ومصطفى فتحي عن مباراة المقاصة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم،الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:



- دافع الإعلامي أحمد جمال عن نادي بيراميدز بعد الإعلان عن ضم رمضان صبحي جناح الأهلي للفريق الأول في صفقة انتقال من هدرسفيلد.



- يتواصل غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف أوباما ومصطفى فتحي عن الفريق في مباراة الفريق المقبلة.


قال عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق إن سعر انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوف فريق بيراميدز مبالغ فيه، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات تشهد ارتفاعا جنونيا بالدورى المصري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحي

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

أخبار الرياضة.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحي على إدارة الأهلي.. سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحي

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي سعره لا يتخطى 50 مليون جنيه

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

خاص.. تعرف على عرض الأهلي الأخير لـ رمضان صبحي قبل توقيعه لـ بيراميدز

رقم يزغلل أي حد.. ميدو عن أزمة رمضان صبحي: بيراميدز عرض 12 مليون فرق عن الأهلي

ابن مصر.. رحيل سمير الإسكندرانى بعد مسيرة حافلة من الغناء الوطنى

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين

قبطان السفينة الناقلة لـ نيترات الأمونيوم لبيروت: الحكومة اللبنانية علمت بوجود شحنة مواد متفجرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين