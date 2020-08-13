موجز السوشيال.. صالح جمعة يتغزل في الأهلي.. بوسي شلبي تحيي ذكرى رحيل رجاء الجداوي









نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

















احيت الفنانة بوسي شلبي الأربعين لوفاة الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





















نشر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له معلقه جدران استاد الأهلي الجديد





















احتفلت الفنانة التونسية عائشة بن احمد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بيوم المرأة العالمي.















