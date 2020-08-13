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فن

وفاة سمير الإسكندراني.. تفاصيل صراعه مع هذا المرض

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:55 م
سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني
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سعيد فراج
غيب الموت مساء اليوم الفنان الكبير سمير الإسكندراني، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية، بعد صراع طويل مع المرض. 


وكان الفنان سمير الإسكندراني، تعرض لوعكة صحية خلال العام الماضي، ما تطلب نقله للمستشفى لمتابعة حالته وتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء بعدها ضرورة التدخل الجراحي، لأنه كان يعاني من مشاكل في الكلى والبروستاتا. 


وأجرى سمير الإسكندراني، عملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس التخصصي، في منتصف العام الماضي 2019، وتمت العملية بنجاح وخرج بعدها من المستشفى. 


وقدم الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".


يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.
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