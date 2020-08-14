مدحت صالح يتألق بأيقونات من مشواره الفنى على مسرح النافورة

عبر مدحت صالح عن سعادته الغامرة بالتواجد بين جمهوره في دار الأوبرا بعد عودة الأنشطة الإبداعية والفنية، حيث أكد أن الثقافة المصرية أحرزت سبقا مميزا من خلال مسرح النافورة بالأوبرا الذي أقامته خصيصا لمواجهة الأزمة التي يمر بها العالم، وأكد أن دار الأوبرا المصرية تبقى منصة متفردة فى الحياة الفنية والثقافية.





جاء ذلك خلال الحفل الذي أحياه مدحت صالح على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته

فى وسط الحضور الذي التزم بكافة الإجراءات الاحترازية.





انساب صوت مدحت صالح يتألق بأيقونات من مشواره الفني حيث بدأ بأغنية وحياة من خلقك وحماكي التى قدمها تحية لمصر وشعبها، تبعها بـ نوري نور.





وقدم مدحت صالح أيضًا: الدنيا علمتني، أنا هوه أنا، البلياتشو، المليونيرات ، كوكب تاني ، قلب واحد ، وعدى، إلى جانب عدد من أعمال التراث الغنائي لكبار الفنانين منها حبيبي واحشني، تلات سلامات، ياحبيبي رد عليا.