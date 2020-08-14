عدلي القيعي: متضايقين لرحيل رمضان صبحي علشان فيه مقومات أسطورة بالأهلي

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه كان يتمنى بقاء رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي.





وأوضح القيعي في تصريحات تليفزيونية بقناة الأهلي: "متغاظين ومتضايقين من رحيله، وكنا نتمنى يكمل مسيرته معنا، ولكننا فخورين بالنادي الأهلي".





وأضاف: "كنا نتمنى يبقى مع الأهلي لأننا شايفين فيه مقومات معينة ممكن يبقى أسطورة بالأهلي".





وانتهت إعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد للنادي الأهلي، قبل أن يبلغ اللاعب النادي الأحمر برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.





وطالب القيعي من الجماهير بعدم الهجوم على رمضان صبحي، لدفاعه عن قميص الأهلي في يوم من الأيام.





وأكمل رسالته لجماهير الأهلي: "لا تحزنوا على رحيل أي لاعب.. احزنوا فقط لو أساء للنادي الأهلي".





وأبدى غضبه من التلاعب بمشاعر الجماهير، وتصريحات رمضان صبحي السابقة عن رغبته في عدم اللعب سوى للنادي الأهلي في مصر، مضيفا: "هناك كلام بأنه جلس مع مسؤولي الزمالك مثل عبدالله السعيد، هنا يجب أن نحزن ونغضب منه".





واختتم: "السوق المصري أصبح فوضى.. لو بنتخانق على "مج مياه" هيكون سعره ألف جنيه بس لو فكرنا اننا نشتريه من السوبر ماركت ممكن نشتريه بـ20 جنيه".





وكان مصدر أكد لـ"يلا كورة"، أن بيراميدز عرض على رمضان صبحي التعاقد لمدة 3 مواسم مقابل 80 مليون جنيه بالإضافة لامتيازات أخرى.