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فن

مملكة إبليس الحلقة 11.. صراع نسل حدّق ورضوان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:46 ص
مملكة إبليس 2
مملكة إبليس 2
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محمد نبيـل

تستكمل الحلقة الحادية عشر من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس خطة حنيّة للتفرقة وخلق الصراع بين نسل حدّق ورضوان (أحمد صيام) و(شريف دسوقي)، حتى اكتشف فتحي إبليس (صبري فواز) بأنها لعبة وذلك بعدما قرأ ورقة أزهار (غادة عادل) ليذهب ويُخبر الجميع، ويهربوا من الحارة مرة أخرى، واستطاعت لظيمة من إيقاف خطة حنيّة (رانيا يوسف) ومنع حرق الفرن، وقيدت عبد الرحمن القزم ليخبرها بكل الحقيقة.

 

وفي الحاضر، تعود كاسيا (سلوى خطاب) برجال لتستولى على الحارة من إيدي العجوز (محمود الليثي)، وينشب صراع كبير بين جميع أهالي الحارة، في الوقت الذي تحاول فيه حنيّة السيطرة على الجميع من خلال قصة الولي بودي (خالد أنور)، كانت كاسيا تحكي لغُريبة (أسماء جلال) قصة الماضي من خلال شرائط سجّلها فتحي إبليس.


وأيضا:


ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها.


ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 


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