حمولتها 58 طنا.. محافظة البحيرة: كفاءة المعدية جيدة وأسلوب سائق النقل سبب الحادث

كشف حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، تفاصيل حادث غرق معدية دمشلي ومصرع 4 أشخاص.





وقال حازم الأشموني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الاولى المصرية: "المحافظة تحركت بشكل فوري للتعامل مع الحادث التي وقعت في الساعات الأولى من الصباح".





وأضاف حازم الاشموني: "فرق الإنقاذ تحركت لمكان الحادث وتم التواصل من خلال غرفة العمليات مع وزارة الري لتوفير ونش لرفع المعدية والسيارت التي كانت متواجدة على المعدية ".





وتابع حازم الأشموني : "الحادث تم بالقرب من المرسى، و كفاءة المعدية جيدة وفق الترخيص الجديد الصادر لها ويتم التفتيش على المعديات بصفة دورية، و لم يحدث خطأ فني في المعدية ".





وأشار حازم الاشموني إلى أن سائق سيارة نقل تعامل بأسلوب غير منضبط أدى إلى عدم اتزان السيارة على المعدية لأنها كانت تحمل كميات كبيرة من السماد العضوي وانقلاب السيارة أدى إلى انقلاب المعدية".





ولفت حازم الاشموني إلى حمولة المعدية 58 طنا ولا مشكلة في حمولتها ولكن اسلوب السائق غير المنضبط ادى لوقوع الحادث".



