ضبط 128 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام داخل مصنع بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات - غير مرخص - بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (128,150 طن زيوت سيارات سابقة الإستخدام داخل خزانات تعد من النفايات الخطرة والضارة بالبيئة والمحظور تداولها – 5,400 طن زيوت سيارات منتج نهائى – 8000 لتر مواد بترولية سولار مستلزمات إنتاج بقيمة تقديرية 54000 جنيه تقريبًا – عدد 10 معدات إنتاج ضاغط هواء كهربائى وماكينة سحب وضخ وخزانات فارغة ) يتم إستخدامها فى إعادة تدوير زيوت السيارات وتعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير شرعية .



