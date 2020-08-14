فادي عكوم: لا ثقة من الشعب اللبناني في الطبقة الحاكمة

قال فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني، إن الشارع اللبناني يرغب في تواجد هيئة تحقيق دولية لضمان نزاهة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت .
وأضاف عكوم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون اي"، :" لا ثقة من الشعب اللبناني في الطبقة الحاكمة في لبنان ".
وتابع فادي عكوم:" الحكومة أعلنت انه سيتم إعلان نتائج التحقيقات خلال 5 أيام من انفجار مرفأ بيروت ولكن هذا لم يحدث".
ولفت فادي عكوم:" على مدار سنوات عدة لم ترصد نتائج أي تحقيقات في أي حادثة سابقة وآخرها واقعة اغتيال رفيق الحريري ".
واكلم فادي عكوم:" بيروت ليست مجرد مدينة وهي النور الأول وهي الحبيبة الأولى لكل لبناني"، مضيفا:" ما حدث في بيروت ازمة وهتعدي وستعود اضواء بيروت مرة أخرى ".