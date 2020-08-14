فادي عكوم: لا ثقة من الشعب اللبناني في الطبقة الحاكمة

اللبناني يرغب في تواجد هيئة تحقيق دولية لضمان نزاهة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قال فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني، إن الشارع





وأضاف عكوم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون اي"، :" لا ثقة من الشعب اللبناني في الطبقة الحاكمة في لبنان ".





وتابع فادي عكوم:" الحكومة أعلنت انه سيتم إعلان نتائج التحقيقات خلال 5 أيام من انفجار مرفأ بيروت ولكن هذا لم يحدث".





ولفت فادي عكوم:" على مدار سنوات عدة لم ترصد نتائج أي تحقيقات في أي حادثة سابقة وآخرها واقعة اغتيال رفيق الحريري ".





واكلم فادي عكوم:" بيروت ليست مجرد مدينة وهي النور الأول وهي الحبيبة الأولى لكل لبناني"، مضيفا:" ما حدث في بيروت ازمة وهتعدي وستعود اضواء بيروت مرة أخرى ".



