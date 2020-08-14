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فادي عكوم: لا ثقة من الشعب اللبناني في الطبقة الحاكمة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:03 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني، إن  الشارع اللبناني يرغب في تواجد هيئة تحقيق دولية لضمان نزاهة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت .

وأضاف عكوم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون اي"، :"   لا ثقة من الشعب اللبناني في الطبقة الحاكمة في لبنان ".

وتابع فادي عكوم:" الحكومة أعلنت انه سيتم إعلان  نتائج التحقيقات خلال 5 أيام  من انفجار مرفأ بيروت  ولكن هذا لم يحدث".

ولفت فادي عكوم:"  على مدار سنوات عدة لم ترصد نتائج أي تحقيقات في أي حادثة سابقة وآخرها واقعة اغتيال رفيق الحريري ".

واكلم فادي عكوم:"  بيروت ليست مجرد مدينة  وهي النور الأول وهي الحبيبة الأولى لكل لبناني"، مضيفا:"  ما حدث في بيروت ازمة وهتعدي وستعود اضواء بيروت مرة أخرى ".

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