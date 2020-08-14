AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد التأهل التاريخي على حساب أتليتكو مدريد.. تعرف على أبرز الأرقام القياسية لـ لايبزيج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تأهل فريق لايبزيج الألماني بهدفين مقابل هدف في شباك فريق أتليتكو مدريد الإسباني إلى نصف نهائي "التشامبيونزليج"، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تحقيق عددا من الأرقام المميزة والقياسية:

- جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج صاحب الـ 33 عامًا و21 يومًا أصبح أصغر مدرب فى التاريخ يقود فريق فى دور ربع نهائى بدورى أبطال أوروبا.

- دانى أولمو ثانى لاعب يسجل مع فريقين مختلفين هذا الموسم فى دورى الأبطال  بعد إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

- دانى أولمو سجل هدفه السادس فى دورى الأبطال والأول مع لايبزيج.

- كيران تريبير هو رابع لاعب إنجليزى يشارك كأساسى فى ربع نهائي دورى الأبطال مع فريق غير إنجليزى، بعد ستيف ماكمانامان مع ريال مدريد وأوين هاريجريفيز مع بايرن ميونخ وديفيد بيكام مع باريس.

- دانى أولمو اشترك بأربعة أهداف فى آخر 5 مباريات له فى دورى أبطال أوروبا (سجل 3 وصنع 1).

- جواو فيليكس سجل 3 أهداف فى 6 مشاركات مع أتليتكو مدريد هذا الموسم في دورى الأبطال.

- سيميونى يودع دورى الأبطال من الأدوار الإقصائية لأول مرة أمام فريق لا يمتلك كريستيانو رونالدو.

- دانى أولمو سجل 4 أهداف فى دورى أبطال أوروبا جميعها كانت من داخل منطقة الجزاء.

- لايبزيج يصنع التاريخ بتأهله لأول مرة لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

- تايلر أدامز أولا لاعب أمريكى يسجل فى ربع نهائى دورى الأبطال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يخشى مفاجآت لايبزيج

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

قبل مواجهة لايبزيج بـ دوري الأبطال.. تعافي ثنائي أتلتيكو مدريد من فيروس كورونا

التاريخ ينحاز للروخي بلانكوس .. أبرز حقائق مباراة أتليتكو مدريد ولايبزيج بدوري الأبطال

أتليتكو مدريد ضد لايبزيج.. دييجو كوستا يقود هجوم الأتلتي رفقة يورينتي

أتليتكو مدريد ضد لايبزيج .. داني أولمو يسجل الهدف الأول في شباك أوبلاك

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تنعى سمير الإسكندرانى: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين

وفاة سمير الإسكندراني .. تفاصيل تجنيده للتجسس على إسرائيل.. فيديو

أخبار الحوادث.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم.. ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم

أديله عمرى وبرضه قليل.. صالح جمعة ينشر صورا من الاستاد الجديد.. شاهد

مصطفى يونس يفتح النار على النادي الأهلي: لم نتعرض للإهانة الا في عهد الخطيب

أنقذ قطعة أرض عربية.. عمرو أديب عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

AdvertisementS

شوبير يكشف أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي فى اتصال معه.. فيديو

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

مصطفى يونس يفتح النار على النادي الأهلي: لم نتعرض للإهانة الا في عهد الخطيب

الجزيرة الإماراتي أم بيراميدز .. علاقة مالك مانشستر سيتي بصفقة رمضان صبحي

عدلي القيعي: متضايقين لرحيل رمضان صبحي علشان فيه مقومات أسطورة بالأهلي

استاد السلام فنكوش| مصطفى يونس: مرتضى منصور مختلف تماماَ عن أي رئيس ناد في مصر

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

أديله عمرى وبرضه قليل.. صالح جمعة ينشر صورا من الاستاد الجديد.. شاهد

مصطفى يونس: الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي .. شاهد

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

خاص.. تعرف على عرض الأهلي الأخير لـ رمضان صبحي قبل توقيعه لـ بيراميدز

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين