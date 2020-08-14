بعد التأهل التاريخي على حساب أتليتكو مدريد.. تعرف على أبرز الأرقام القياسية لـ لايبزيج

وشهدت المباراة تحقيق عددا من الأرقام المميزة والقياسية:





جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج صاحب الـ 33 عامًا و21 يومًا أصبح أصغر مدرب فى التاريخ يقود فريق فى دور ربع نهائى بدورى أبطال أوروبا.





- دانى أولمو ثانى لاعب يسجل مع فريقين مختلفين هذا الموسم فى دورى الأبطال بعد إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.





- دانى أولمو سجل هدفه السادس فى دورى الأبطال والأول مع لايبزيج





- كيران تريبير هو رابع لاعب إنجليزى يشارك كأساسى فى ربع نهائي دورى الأبطال مع فريق غير إنجليزى، بعد ستيف ماكمانامان مع ريال مدريد وأوين هاريجريفيز مع بايرن ميونخ وديفيد بيكام مع باريس.





- دانى أولمو اشترك بأربعة أهداف فى آخر 5 مباريات له فى دورى أبطال أوروبا (سجل 3 وصنع 1).





- جواو فيليكس سجل 3 أهداف فى 6 مشاركات مع أتليتكو مدريد هذا الموسم في دورى الأبطال.





- سيميونى يودع دورى الأبطال من الأدوار الإقصائية لأول مرة أمام فريق لا يمتلك كريستيانو رونالدو.





- دانى أولمو سجل 4 أهداف فى دورى أبطال أوروبا جميعها كانت من داخل منطقة الجزاء.





- لايبزيج يصنع التاريخ بتأهله لأول مرة لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا.





- تايلر أدامز أولا لاعب أمريكى يسجل فى ربع نهائى دورى الأبطال.