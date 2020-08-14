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فن

محمد صبحي ناعيا سمير الإسكندراني: ثعلب المخابرات المصرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:37 ص
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني
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شروق حمدى
نعى الفنان محمد صبحى الفنان سمير الاسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 

وكتب  صبحى قائلا :" إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني "

واضاف :" هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية .. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان "

واختتم صبحى نعيه قائلا :" وداعًا الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان"

يذكر ان توفى  الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء امس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.

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