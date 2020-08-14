محمد صبحي ناعيا سمير الإسكندراني: ثعلب المخابرات المصرية

نعى الفنان محمد صبحى الفنان سمير الاسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك
وكتب صبحى قائلا :" إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني "
واضاف :" هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية .. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان "
واختتم صبحى نعيه قائلا :" وداعًا الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان"
يذكر ان توفى الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء امس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.