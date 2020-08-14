القمامة تحاصرنا .. أهالى المنيل يطالبون برفع القمامة المتراكمة بوسط ميدان الباشا

شكا المواطن حاتم شعبان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها فى وسط ميدان الباشا بالمنيل بمحافظة القاهرة .





ويقول فى شكواه : نشكو من انتشار القمامة وتراكمها فى وسط ميدان الباشا بالمنيل بمحافظة القاهرة، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، والخوف من العدوى بالأمراض، مطالبا برفعها وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بصحة الأهالى .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



