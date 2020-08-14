هانى من ذوى الهمم يطالب بتوفير فرصة عمل ضمن 5 %

استغاث المواطن هاني محمد صالح عبد الغفار، من محافظة الشرقية السن 35 عاما، حاصل على دبلوم صناعي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، للحصول على فرصة عمل.





ويقول فى رسالته : قدمت على وظيفة منذ أكثر من أربع سنوات فى مجمع المصالح بمدينة مشتول السوق وحتى الآن لم يرد أحد وانا من ذوي الاحتياجات الخاصة





التواصل مع القارئ 01008591534





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



