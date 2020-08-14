والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية "دمشلى": فرق الإنقاذ وصلت قبلنا

أشاد عبد الله أحمد عبد القادر، والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية دمشلى بالبحيرة، بدور فرق الإنقاذ فى الوصول إلى موقع الحادث وسرعة التعامل مع غرق المعدية وإنقاذ البعض، وتابع:"فرق الإنقاذ والشرطة وصلت قبلنا"، مشيرًا إلى أن السبب وراء حادث الغرق يعود إلى سيارة كانت تنقل سماد كما يقول شهود العيان، وتابع:" العربية اللى محملة سماد هى اللى عملت القلق".





وأضاف "عبد القادر"خلال اتصال هاتفي عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهات المعنية تعاملت مع الحادث بشكل سريع جدًا، حتى بعد استخراج جثث الغرقى تم استخراج التصاريح وتسهيل عملية دفن جثامين الغرقى، وتابع:"عوزين كوبرى سيارات وليس مشاة خاصة فى ظل عدم توافر عنصر الأمان فى المعديات".





كما كشف أحمد شاهين عمدة قرية علقام بالبحيرة عن سبب غرق معدية دمشلى، لا فتا إلى أن 4 فقدوا حياتهم بسبب الحادث و إن غرق المعديات أمر متكرر، ويعانى الأهالى من غرقها منذ 30 سنة، معقبا: "من حوالى 3 سنين غرق 19 واحد".