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بين الناس

رواد شارع مجرى العيون يستغيثون من فواصل تضر بالسيارات وتعيق المرور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت  المهندسة دينا عبدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود  حفرتين فى شارع مجرى العيون  بالسيدة عائشة محافظة القاهرة فى الاتجاهين .

وتقول فى شكواها : يرجى ردمهم او عمل ما يلزم من المسؤلين عن الحى ى هذه المنطقة  وبالتجديد بعد بعد مستشفى 57357 قبل الكوبرى على مباشرة، حيث ان الحفرتين يشكلون ضرر على السيارات وحركة المرور

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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