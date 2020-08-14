رواد شارع مجرى العيون يستغيثون من فواصل تضر بالسيارات وتعيق المرور

شكت المهندسة دينا عبدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود حفرتين فى شارع مجرى العيون بالسيدة عائشة محافظة القاهرة فى الاتجاهين .





وتقول فى شكواها : يرجى ردمهم او عمل ما يلزم من المسؤلين عن الحى ى هذه المنطقة وبالتجديد بعد بعد مستشفى 57357 قبل الكوبرى على مباشرة، حيث ان الحفرتين يشكلون ضرر على السيارات وحركة المرور





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



