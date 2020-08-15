AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عبد المنعم يستغيث من توقف بطاقة التموين

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن عبد المنعم مصطفى عبد المنعم من بالإسماعيلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك مرتفع للكهرباء على غير الحقيقة .

ويقول فى رسالته : توقفت بطاقتى التموينية من شهر 12/2019 بسبب ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرى للكهرباء إلى 1000 كيلو شهريا وهذا غير حقيقى حيث أن استهلاكى الشهرى لايزيد عن 250 جنيها أرجو توصيل شكوتى للمسئولين وحل مشكلتى .

 التواصل مع القارئ 01009947159

 الرقم القومى 27701011900356

أقراء ايضا : 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ ستة أشهر .. طلعت يستغيث من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به فى الإسماعيلية

عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى منذ 6 أشهر

حسن يشكو من حذف زوجته من بطاقة التموين بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء الوهمي

أسامة يستغيث من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك زائد للكهرباء على غير الحقيقة

لا أمتلك سيارة.. سليم يستغيث من وقف بطاقة التموين بالغربية

مواطن يستغيث من حذف فرد من أسرته عشوائيا ببطاقة التموين

ترشيحاتنا

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

إجراءات حاسمة بالمطارات.. مصر تطبق قرار حظر دخول القادمين من الخارج بدون PCR

عشرة العمر.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة بسمة

شاهد.. عضو بمحلية النواب يوضح من المسئول عن دفع مبلغ التصالح في المباني المخالفة

فيديوجراف.. قيمة مهر هيفاء وهبى من محمد وزيري

دعاء في الصباح.. لإزالة الهم وجلب الراحة والسرور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير