عبد المنعم يستغيث من توقف بطاقة التموين

استغاث المواطن عبد المنعم مصطفى عبد المنعم من بالإسماعيلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك مرتفع للكهرباء على غير الحقيقة .





ويقول فى رسالته : توقفت بطاقتى التموينية من شهر 12/2019 بسبب ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرى للكهرباء إلى 1000 كيلو شهريا وهذا غير حقيقى حيث أن استهلاكى الشهرى لايزيد عن 250 جنيها أرجو توصيل شكوتى للمسئولين وحل مشكلتى .





التواصل مع القارئ 01009947159





الرقم القومى 27701011900356





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



