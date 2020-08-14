AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان بين السرايات بالدقى يشكون من تحول أرض فضاء لمقلب قمامة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشتكى المواطن رؤوف محمود حسين من سكان حي بين السرايات في الدقى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها في ارض فضاء تحولت إلى مقلب قمامة، ما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، والخوف من العدوى بالأمراض . 

ويقول فى شكواه : يوجد أمام الشارع قطعة أرض كبيرة عبارة عن مقلب قمامه كبير جدا بالرغم من أن ما بين مبني الحي وما بين الارض لا يزيد عن 500 متر ولا يتم التدخل، ارجوا توصيل صوتنا لحي الدقي الموجود بمنطقة بين السرايات .

مطالبا برفعها وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بصحة الأهالى .
 
التواصل مع القارئ 01000800369

أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية محلة منوف محافظة الغربية يستغيثون من انتشار القمامة

أهالى قرية نجع عبدالرواف بالإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة

سكان شارع بنزينة السلام بمنطقة العجمي يشكون من تراكم القمامة

سكان شارع عبد الحميد أغا ببنها يستغيثون من أكوام القمامة

سكان منطقة عمارات الشرطة بجسر السويس يطلبون رفع صناديق القمامة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع نور الدين بالشرابية يشكون تراكم أكوام القمامة

ترشيحاتنا

هالة صدقي تنعى شويكار: نامت الجميله في هدوء

موت مفجع.. رضيع يسقط ميتا من الدور التاسع بـ لندن

العين الإماراتي يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي

من إجازته الصيفية.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة

كورونا يدمر عائلة.. وفاة زوجين بفارق ساعات بعد يومين من وفاة نجلهما

٥ لاعبين أساسيين.. الغيابات تضرب المقاصة قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد

بالجلد البني القصير.. روجينا تتألق بإطلالة على أحدث صيحات الموضة

أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5