سكان بين السرايات بالدقى يشكون من تحول أرض فضاء لمقلب قمامة

اشتكى المواطن رؤوف محمود حسين من سكان حي بين السرايات في الدقى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها في ارض فضاء تحولت إلى مقلب قمامة، ما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، والخوف من العدوى بالأمراض .





ويقول فى شكواه : يوجد أمام الشارع قطعة أرض كبيرة عبارة عن مقلب قمامه كبير جدا بالرغم من أن ما بين مبني الحي وما بين الارض لا يزيد عن 500 متر ولا يتم التدخل، ارجوا توصيل صوتنا لحي الدقي الموجود بمنطقة بين السرايات .





مطالبا برفعها وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بصحة الأهالى .

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