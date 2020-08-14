عجوز تستغيث لتفعيل بطاقة التموين المتوقفة بالمنوفية

استغاثت السيدة فتحية بسيونى حشيش مقيمة فى الشهداء محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتفعيل بطاقتها التموينية .





ويقول فى رسالته : أبلغ من العمر 78عاما وأنا مريضة وست كبيرة فى السن، فقدت بطاقة التموين الخاصة بى، عملت بدل فاقد لها على النت من شهر يونيو 2020، واستلمتها لكن لم يتم التفعيل بالرغم من من أنها من المفروض تفعل من الشهر الماضى، وأنا بحاجة للحصول على التموين والخبز المدعم لإعانتى على المعيشة .

التواصل مع القارئة رقم التليفون 01144642664





رقم بطاقة التموين 117005471042





الرقم القومى 24111191700403





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



