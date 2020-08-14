علامات تدل على إنك قائد سيارة مزعج

وفي هذا التقرير نكشف أهم التصرفات التي يفعلها السائقين تدل أنهم مزعجون .





-السائق الذي يستخدم الإضاءة العالية بشكل دائم يعد أمر في غاية الإزعاج ، لكن الإعتماد عليها طوال الوقت يعد آمر مزعج للسائقين الآخرين.









الكثير من السائقين يرتكبون أخطاء على الطريق بين الحين والآخر ، وهذا الأمر يؤدي إلى إزعاج سائقي السيارات الأخرى والتسبب بحوادث كبيرة.-التوقف لمشاهدة الحوادث فبعض السائقين يقفون لمشاهدة الحوادث على الطريق ، بجانب الطريق فهذا أمر مزعج ويبطئ السير خلفك .- سير قائد السيارة في منتصف الطريق وهذه المشكلة تكون دائما على الطرق السريعة خاصة إذا كان السائق يسير بسرعة أقل من السائقين الآخرين .-الإبطاء المبكر ويحدث ذلك عندما يضغط السائق على الفرامل قبل مسافة كبيرة من الخطر المحتمل او من مكان الالتفاف .-يعتمد الكثير من السائقين على ركن السيارة في أي مكان وحتى إن كان ذلك يعرقل حركة المرور ،خاصة إذا كان صاحب السيارة لا يجد مكان لركن السيارة ويضعها في وسط الطريق.