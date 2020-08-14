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مرأة

نصائح لا تتجاهليها قبل شراء غسالة الأطباق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تلجا العروسة الجديدة قبل الزواج لشراء غسالة اطباق لتوفير الوقت والمجهود ولكن تقع الكثيرات عند شراء الغسالة قبل تنظيم منزل الزوجية ولذلك قدم موقع femina بعض النصائح قبل شراء غسالة الاطباق وهي 

• القياس يهم: تحقق من المساحة المتوفرة في مطبخك أولًا ، حتى لا ينتهي بك الأمر بشراء غسالة أطباق لا تناسبك.
•  اعتمادًا على حمولة الحوض المعتادة ، ضع في اعتبارك السعة التي تريدها لغسالة الأطباق. يمكن أن تتسع غسالة الأطباق رفيعة المستوى لحوالي 100 عنصر في دورة واحدة بينما يمكن للغسالة كاملة الحجم أن تستوعب ما يصل إلى 150 عنصرًا.
•  تحقق من كفاءة التنظيف. تستهلك بعض غسالات الصحون الماء البارد فقط ، وبعضها قد لا يحتوي على الوظائف التي تحتاجها
•  أيضًا ، لا تدفع مبلغًا إضافيًا مقابل آلة ذات ميزات خاصة لا يحتمل استخدامها بانتظام.
•  فكر في تقييم الأداء وتقييم كفاءة الطاقة.
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