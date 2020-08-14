نجوم الفن ينعون الراحل سمير الإسكندراني

الفنان محمد صبحى

نعى الفنان محمد صبحى الفنان سمير

عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك





وكتب صبحى قائلا :" إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني "





واضاف :" هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية .. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان "





واختتم صبحى نعيه قائلا :" وداعًا الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان"





الفنانة اسعاد يونس





نعت إسعاد يونس الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت إسعاد يونس صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "وداعا سمير الاسكندراني الي لقاء".

الفنانة دينا

نعت الفنانة الاستعراضية دينا الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية امس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت دينا صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "انا لله و انا اليه راجعون الفنان #سمير_الاسكندراني في ذمة الله اللهم ارحمه و اغفرله. #نسألكم_الدعاء

الفنان نبيل الحلفاوي



نعى الفنان نبيل الحلفاوى الفنان سمير الاسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "





الإعلامية بوسى شلبى



