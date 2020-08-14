بـ بلوزة شيفون.. نورهان تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت نورهان بإطلالة أنيقة ترتدى بلوزة شيفون باللون البني ونظارة شمس كبيرة الحجم ورفعت شعرها القصير للخلف".





يذكر أن آخر أعمال نورهان مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".





المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.





تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.



