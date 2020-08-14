AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ بلوزة شيفون.. نورهان تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:08 ص
نورهان
نورهان
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نورهان بإطلالة أنيقة ترتدى بلوزة شيفون باللون البني ونظارة شمس كبيرة الحجم ورفعت شعرها القصير للخلف".

يذكر أن آخر أعمال نورهان مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".

المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

View this post on Instagram

love Mornings

A post shared by Nourhan Shoeib (@nourhan_shoeib) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نورهان تشارك الجمهور صورا من طفولتها

بفستان منقط .. علياء عساف بإطلالة تبرز أنوثتها

فوزية محمد بإطلالة جذابة من داخل سيارتها.. نسيم الصيف

توب رمادى .. عليا عساف تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

شاهد.. علياء عساف تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

نورهان توجه رسالة مؤثرة لنجلها.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مصطفى يونس يفتح النار على النادي الأهلي: لم نتعرض للإهانة الا في عهد الخطيب

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

اشتري آيفون X بـ 7300 جنيه فقط ..عرض الجمعة

أخبار الحوادث.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم.. ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم

متى يكون تأخير صلاة العشاء له الأفضلية .. دار الإفتاء تجيب

إسلام الشاطر يوجه رسالة قوية لـ رمضان صبحي .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16