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فن

فراس سعيد يستعرض لياقته البدنية في الجيم..شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:08 ص
فراس سعيد
فراس سعيد
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محمد بدران

نشر الفنان فراس سعيد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وظهر فراس سعيد وهو يستعرض لياقته في صالة الجيم نالت إعجاب متابعيه.

وينتظر فراس سعيد عرض مسلسله الجديد أسود فاتح المقرر عرضه قريبا، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والإثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها. 

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين. 

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Back to life.. #stayfit

A post shared by Firas Saayed (@firassaayed) on

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