الإمارات تتوصل لاتفاق تاريخي مع إسرائيل لوقف ضم أراضٍ بالضفة الغربية.. وترامب يؤكد: نسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

استمرار انخفاض معدل إصابات كورونا في مصر

مجلس الدفاع السوداني: لا تهاون بشأن سد النهضة

العراق يطالب بموقف عربي موحد إزاء الاعتداء التركي

البرلمان اللبناني يقر الطوارئ في بيروت









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن ج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 22 حالة جديدة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الإمارات توصلت مع إسرائيل لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".





وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".





وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.





وقالت "الراي" إن مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني أعلن أنه لا مناص من التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذى قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ 21 يوليو 2020، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ 4 أغسطس الحالي.





وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي الذي تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.





وطالب الوزير العراقي بالخروج بموقف عربي موحد يلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقية.





وجاء في بيان للخارجية العراقية، أن فؤاد حسين أحاط نظرائه العرب بتفاصيل الاعتداء التركي، الذي تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي؛ موضحا أن الاعتداء تم بواسطة طائرة مسيرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان العراق.





وذكرت "الوطن" أن مجلس النواب اللبناني، صادق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، وذلك في أول جلسة عقدها منذ الانفجار الهائل في مرفأ المدينة الذي أشعل غضبًا شعبيًا على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.





دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي قوله إن إسرائيل وافقت على ضم وقف أراض من الضفة الغربية، مشددا على السعي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.، ومشيدًا بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل واصفا إياه بالتاريخي، وقال إنه يعد خطوة على طريق تحقيق مستقبل أفضل للجميع.



