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تعليم

تفوق البنين في العلمي.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:44 ص
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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احمد صالح
تفوق البنون في القسم العلمي لشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء ، لعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠م ، بينما تفوق البنات في القسم الأدبي
وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أسماء اوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة على النحو التالي:

وقد حصل الطالب محمد عاطف إبراهيم الإبياري علي المركز الأول في القسم العلمي بمجموع 645 درجة، والمركز الثاني محمد محمود محمد مجموع 640، والثالث محمد عبد المعطى محمد مجموع 639، والرابع الطالب تسنيم محمد عبدالعظيم مجموع 634، والخامس محمد أحمد محمد مجموع 634.

وحصلت الطالبة ريم محمد عبد المجيد المغربى على المركز الأول في القسم الأدبي بمجموع 594، والثاني دارين جمعة محمد جمعة بمجموع 589، الثالث الطالبه رودينا نبيل شحاته بمجموع 579، والرابع الطالب عبد الله احمد السيد بمجموع 577، والخامس الطالب أحمد مجدى فتحى بمجموع 572.

وحصل على أول مركزين قسم أدبى كفيف كلا من الطالب صالح ابراهيم السيد بمجموع 467، والطالبة أميرة مصباح قنديل بمجموع 445 درجة.

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