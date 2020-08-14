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سيارات

ثمنها 3 ملايين دولار .. تعرف على مواصفات أفخم سيارة بريطانية ..فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:31 ص
سيارة بريطانية
سيارة بريطانية
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أماني نوار
أعلنت شركة GMA البريطانية عن مواصفات سيارتها T.05  ، والتي انتشرت حولها الكثير من الشائعات بعد الإعلان عنها

ووفقا لما قالته الشركة فإن السيارة صنعت من خلائط خاصة من المعدن والفايبر ، والبلاستيك ، كما حصلت الشركة على هيكل يزن ما يقرب من طن .

أما للهيكل الخارجي فإن السمات المميزة لهذه السيارة هي أبوابها اللذان يفتحان إلى أعلى ، بالإضافة إلى غطاء المحرك من الخلف والذي يفتح بنفس طريقة الأبواب.



وتتميز السيارة بانسيابية عالية في الجسم ، وعلى مرواح خاصة ، فيه 6 اوضاع تشغيل ، اوتوماتيكيان ، و4 اوضاع يتحكم بهم السائق .


كما تتمع السيارة ببعض التقنيات التي تزيد من وزنها ، حيث تعتمد على نظام دفع خلفي فقط وزودت بمحرك 12 أسطوانة بسعة 4.0 لتر ، وتصميم فريد يمنحها قوة تعادل 663 حصان .

ووفقا لتصميم السيارة فأن النظام الموجود في السيارة سيؤمن للسيارة قوة كبيرة وثبات على السرعات العالية ، وذلك سيساهم بشكل كبير في استهلا الوقود ، ومن المتوقع ان يصل سعر السيارة إلى 3 مليون دولار عند نزولها في الأسواق 2020 .


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