طريقة مبتكرة لعمل البيتزا فى دقائق ..فيديو

البيتزا من الاطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، فهناك العديد من الطرق المبتكرة والسهلة التي يمكنك من خلالها تقديم البيتزا لأفراد أسرتك.









فالنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل رقاق بيتزا من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ بأسهل الخطوات و أقل المكونات..





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مقادير رقاق بيتزا ​

لفة رقاق طري

سمنة بلدي مذاب

مرقة لحم ساخن





-للحشوة:

زيتون أسود حلقات

جبن مشكلة مبشورة

زيتون أخضر حلقات

طماطم مفرومة بدون القلب

بصل أحمر جوليان

كيلو بسطرمة





طريقة تحضير رقاق بيتزا ​

-تدهن صينية الفرن بالسمن وخصوصًا الجوانب.

-تضاف ورقة رقاق ثم يضاف نصف كمية ورق الرقاق مع مراعاة غمسه في المرق ثم دهن السمن بين كل ورقة والأخرى.

-تضاف مكونات الحشوة ثم تكرر عملية ورق الرقاق مع دهن السمن بينها.

-يضاف بعض السمن على الوجه ثم المرق وقليل من الزيتون والطماطم.

-يزج بالفرن حتى احمرار الوجه ويقدم.







