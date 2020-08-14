روسيا تنظم سباق فورمولا 1 وسط إجراءات صحية مشددة

اما بالنسبة للمنظمون فهم يطمحون أن يتمكنوا ،من تنظيم أفضل سباق لفورمولا 1 في عام 2020 وذلك بعدما اكدوا انهم يبحثون عن تقديم سباق ليس كأي سباق .





قالت اللجنة المنظمة لسباق فورمولا 1 2020 في روسيا أنها تعمل على استضافة مابين من 32 أف متفرج في السباق الذي سيقام ف مدينة سوتشي يوم 27 من سبتمبر القادم .واكد المدير العام للسباق أن نصف مدرجات حلبة سوتشي ممتلئة ، وبدأت اللجنة في بيع التذاكر ، على الرغم أن عملية بيع التذاكر تسير بشكل بطئ حتى الآن .كما شدد تيتوف المدير العام للجنة المنظمة انه ستعمل ،على مراعاة كافة إجراءات النظافة والسلامة الصارمة ، المتبعة في سباقات فورمولا 1 وذلك منذ بداية 2020 في النمساالجدير بالذكر أن موسم فورمولا 1 2020 يمر بظروف استثنائية هذا العام ،والسبب هو فيروس كورونا والذي تسبب في تأجيل انطلاقته حتى الخامس من شهر يوليو الماضي على الرغم من المفترض أن يبدأ في منتصف مارس .