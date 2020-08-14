إسبانيا تطالب أمريكا برفع رسوم جمركية

قالت وزيرة التجارة الإسبانية رييس ماروتو إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلع من الاتحاد الأوروبي لأن التكتل التزم بكافة قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وأضافت أن الحكومة الإسبانية ترفض قرارا أمريكيا بإبقاء سريان الرسوم على سلع الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا.. 18 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها ستبقي على رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على طائرات إيرباص و25 بالمئة على غيرها من السلع الأوروبية على الرغم من الخطوات التي اتخذها الاتحاد لحل نزاع مستمر منذ 16 عاما بشأن دعم قطاع الطيران.

وقالت الوزيرة إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تسعى لحل النزاع.