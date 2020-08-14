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أحمد مبارك: هناك ثقة متبادلة بين الدولة والشباب

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:20 ص
عضو تنسيقية شباب
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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البهي عمرو
قال أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح فى التعامل مع الشباب من عام 2014، موضحًا أن هناك ثقة متبادلة بين الدولة والشباب.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدًا من جميع الاتجاهات، ورغم ذلك مصر مستقرة وتسير فى طريقها لـ التقدم.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص غير المحبين لمصر، ينشرون معلومات وأخبار غير صحيحة وكاذبة من اجل أهداف لهم، وهى نشر الفزع والمشكلات فى الشارع المصري.

ولفت إلى أن  كل شاب عليه أن يفرق بين الاختلاف مع الدولة، وحبه لـ الوطن، فمن الممكن أن يختلف أى شخص مع الحكومة ولكن الوطن شئ مختلف لا يختلف أحد على حبه.

وأوضح أنه بدأ يفهم السياسة الصحيحة بعد 2014، فالسياسة هى عدم النقد بل هى طرح أفكار لحل المشكلات، وتابع: "هدم أى دولة يكون سهل، ولكن بناء أي دولة يكون من الأشياء الصعبة، ولذلك علينا الحفاظ على مصر ودفعها لـ الأمام".
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