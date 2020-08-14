أحمد مبارك: هناك ثقة متبادلة بين الدولة والشباب

قال أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح فى التعامل مع الشباب من عام 2014، موضحًا أن هناك ثقة متبادلة بين الدولة والشباب.





عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي " تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدًا من جميع الاتجاهات، ورغم ذلك مصر مستقرة وتسير فى طريقها لـ التقدم. وأضافسي





وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص غير المحبين لمصر، ينشرون معلومات وأخبار غير صحيحة وكاذبة من اجل أهداف لهم، وهى نشر الفزع والمشكلات فى الشارع المصري.





ولفت إلى أن كل شاب عليه أن يفرق بين الاختلاف مع الدولة، وحبه لـ الوطن، فمن الممكن أن يختلف أى شخص مع الحكومة ولكن الوطن شئ مختلف لا يختلف أحد على حبه.



