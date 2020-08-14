مبيعات التجزئة في الصين تهبط بشكل غير متوقع في يوليو ونمو الإنتاج الصناعي مستقر





اقرأ أيضا.. 18 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم



وفي سياق متصل، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو أسوأ من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.1%، ومقارنة بانخفاض 1.8٪ في يونيو.



وتراجعت المبيعات للشهر السابع على التوالي مع استمرار تباطؤ طلب المستهلكين على الرغم من تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة. وفي سياق متصل، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو أسوأ من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.1%، ومقارنة بانخفاض 1.8٪ في يونيو.وتراجعت المبيعات للشهر السابع على التوالي مع استمرار تباطؤ طلب المستهلكين على الرغم من تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة.

تراجعت مبيعات التجزئة في الصين بشكل غير متوقع في يوليو على أساس سنوي، في حين أن نمو الإنتاج الصناعي كان أبطأ من المتوقع وسط علامات على أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال هشًا.وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.8% في يوليو ، مقارنة بالعام الذي سبقه، متماشيا مع النمو في يونيو ، ولكن بأقل من توقعات المحللين بارتفاع نسبته 5.1%.