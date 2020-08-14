صحف الإمارات اليوم.. إشادة واسعة باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.. تحذير من خطر كارثي بعد انفجار بيروت.. وتحقيقات مع رئيس وزراء إيطاليا حول خطط احتواء كورونا

-الإمارات توقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

-الأمم المتحدة ترحب بالبيان المشترك بين أمريكا والإمارات وإسرائيل

- الرئيس السيسي: اتفاق يحقق الازدهار

-بريطانيا تضيف القادمين من هذه الدول إلى قائمة الحجر الصحي

-المكسيك تساعد في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على الاتفاق الذي توصلت إليه أبو ظبي أمس مع إسرائيل برعاية أمريكية، في مقابل تعليق ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.





وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال إنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما تم الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية.





جاء ذلك بعد أن اتفق ترامب، ونتنياهو، والشيخ بن زايد، في اتصال هاتفي جرى أمس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





ونقلت الصحيفة ذاتها ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق الذي أعلن أمس الخميس.





وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تخلق هذه الخطوة فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.





فيما ذكرت صحيفة "البيان"، أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يمكنه أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة، وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق.





ونقلت صحيفة "الخليج"، ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيان الثلاثي، قائلا على حسابه بموقع «تويتر»: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.





وثمن الرئيس السيسي جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة".





عربيا، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه بعد مرور نحو 10 أيام على الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت، قالت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت، نقلا عن مسؤولين محليين قالوا إن حوالي 60 مبنى تاريخيا في العاصمة اللبنانية معرضة لخطر الانهيار.





ومن بين المباني المتضررة متاحف ومباني تاريخية وقاعات فنون ومواقع دينية في العاصمة اللبنانية.





عالميا، أفادت صحيفة "البيان" بأن بريطانيا أعلنت أمس الخميس أنها ستعيد فرض قيود السفر على ست مقاصد شهيرة لقضاء العطلات وسط تزايد مخاطر فيروس كورونا المستجد.





وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس عبر تويتر أنه اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح غد السبت، سيتعين على أي شخص يصل من فرنسا وهولندا وموناكو ومالطا وجزر توركس وكايكوس وأروبا عزل نفسه لمدة 14 يوما.





كما نصحت وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى فرنسا وهولندا ومالطا.





ومن صحيفة "الاتحاد" قالت المكسيك إنها ستساعد في إنتاج لقاح واق من الكورونا ربما يُطرح في أميركا اللاتينية العام القادم، وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بالبلاد نصف مليون حالة وعدد الوفيات 55 ألفا.





فيما قالت صحيفة "الخليج" إن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قال أمس الخميس، إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء، وستة من أعضاء حكومته، بشأن كيفية تعاملهم مع الأزمة الصحية بعد تفشي كورونا ، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.



