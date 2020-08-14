عددهم 20 مليونا.. محمد الشاذلي: نسبة الشباب في مصر 21% من إجمالي السكان.. فيديو

قال محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر ، إن العالم احتفل أول أمس الأربعاء باليوم العالمى للشباب الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 .





وأضاف محمد الشاذلى خلال حلقته اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن مصر ممثلة من خلال وزارة الشباب والرياضة فى فعاليات اليوم العالمى للشباب بالتعاون مع ممثلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات.





وأشار مقدم برنامج صباح الخير يا مصر ، إلى أن اليوم العالمى للشباب يتم من خلاله الاستماع لأفكار وانجازات الشباب ، ومشاركاتهم وكيفية تطبيقها وتفعيلها .





وأوضح أن مصر مصنفة كدولة شباب ويبلغ عدد الشباب فيها من عمر 18 : 29 بنسبة 20 مليون نسمة بإجمالى 21% من إجمالى السكان.





ولفت محمد الشاذلى ، إلى أن هذه الاحتفالية تكون على شكل مناقشة يستضيفها الشباب تبث عبر شبكات الانترنت للتواصل معهم بالإضافة للمشاركات الفعالة.



