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عددهم 20 مليونا.. محمد الشاذلي: نسبة الشباب في مصر 21% من إجمالي السكان.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:23 ص
محمد الشاذلى
محمد الشاذلى
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شيرين عادل
قال محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر ، إن العالم احتفل أول أمس  الأربعاء باليوم العالمى للشباب الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 .

وأضاف  محمد الشاذلى خلال حلقته اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  أن مصر ممثلة من خلال وزارة الشباب والرياضة فى فعاليات اليوم العالمى للشباب بالتعاون مع ممثلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات.

وأشار  مقدم برنامج صباح الخير يا مصر ، إلى أن اليوم العالمى للشباب يتم من خلاله الاستماع لأفكار وانجازات الشباب  ، ومشاركاتهم وكيفية تطبيقها وتفعيلها .

وأوضح أن مصر مصنفة كدولة شباب ويبلغ عدد الشباب فيها من عمر 18 : 29  بنسبة 20 مليون نسمة بإجمالى  21% من إجمالى السكان.

ولفت  محمد الشاذلى  ، إلى أن هذه الاحتفالية تكون على شكل مناقشة يستضيفها الشباب تبث عبر شبكات الانترنت للتواصل  معهم بالإضافة للمشاركات الفعالة.

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