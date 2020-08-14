بقيمة 100 جنيه.. البرلمان يبحث نهائيا خفض قيمة ترخيص المصنفات والتسجيلات الصوتية والإذاعية

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ الرأي النهائي، الأسبوع المقبل، في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.





ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو 1000 جنيه للقيد الواحد.





الإعفاءات





- إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.





-إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم بدلا من فرض رسم قيمته 100 جنيه.









- إعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذًافى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.