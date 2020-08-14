جامعة حلوان في أسبوع.. انطلاق فعاليات ورشة عمل الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.. شروط القبول بـ كلية ومعهد التمريض.. وبرنامج لعلوم تصميم الأثاث بـ الفنون التطبيقية

انطلاق فعاليات ورشة عمل "الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية" بجامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن شروط القبول في كلية ومعهد التمريض

جامعة حلوان تعلن شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية





عقدت وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة ورشة عمل بعنوان الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، وتعد أول ورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات النظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة العربية، ويأتى ذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للمساهمة فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.





وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.









حاضر في ورشة العمل الدكتور علي سليمان مدير وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا. وأوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمى تعكف على عقد سلسلة من ورش العمل بهدف تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.









وتضمنت ورشة العمل استعراض كيفية وأهمية استخدام الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، حيث إن الاستشهادات المرجعية هو قاعدة بيانات جديدة على منصة شبكة العلوم Web of Science . يساهم هذا الكشاف في جعل المجلات العربية في متناول الباحثين في جميع أنحاء العالم من خلال ربط المحتوى العلمي العربي بشبكة الاستشهادات العالمية من المجلات العلمية عالية الجودة المحكمة مع أكثر من 1.7 مليار مرجع من المراجع المستشهد بها.





وأوضحت ورشة العمل أن المنتظر من الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية تقديم المنشورات العربية للمجتمعات العلمية العالمية، و أن يبرز مساهمة الجهود البحثية العربية وكذلك تسهيل التعاون وتوسيع البصمة الاكاديمية العربية.





وخلال ورشة العمل تم شرح اسباب استخدم الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية، وذلك لتحليل النتائج بصورة مرئية، والبحث فى جميع قواعد البيانات، والوصول للنص الكامل الموثوق به، والتعرف بسهولة على مقالات الوصول المفتوح وتصفيتها والوصول إليها في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ، والحصول بنقرة واحدة على مقالات الوصول المفتوح.





وتضمنت ورشة العمل أيضا التدريب على استخدام والدخول على بنك المعرفة المصري، وكيفية البحث في قواعد البيانات باللغة العربية، وكذلك كيفية تحليل النتائج بصورة مرئية.









في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعريف طلاب الثانوية العامة بكل مايتعلق بتنسيق جامعة حلوان أعلنت جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض الشروط العامة للقبول بكلية التمريض بجامعة حلوان وهي كالآتي :





- تقبل كلية التمريض الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة ( شعبة علمي علوم ) أو مــا يعادلها.

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولي هـــي الإنجليزية ( يستثني من ذلك خريجي مدارس اللغات ).

– يخضع الطلاب لاختبارات القبول الموحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض سواء كان لطلاب الثانوية العامة او طلاب المعهد الفنى للتمريض.

علي جميع الطلاب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبي الخــاص بالكلية .

–الدراسة بالكلية باللغة الانجليزية لمدة أربع سنوات وسنة تدريبية (امتياز) – ويتم التدريب العملى خلال الاربع سنوات فى مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تحت اشراف نخبة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

-يتم تدريب الطلاب قبل نزولهم للمستشفيات فى معامل الكلية التى تحاكي الواقع وذلك على أحدث الأجهزة والمانيكان.

-تقبل الكلية الحاصلين علي شهادة المعاهد الفنية الصحية ( شعبة التمريض ).

- أو المعاهد الفنية للتمريض علي أن يكونوا حديثي التخـرج وحاصلين علي 75% علي الأقل من درجات الدبلوم ويتم قبول هؤلاء الطلاب بالفرقة الثانية.

- تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحاصلين علي 75 % ذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات.





كما أعلنت الجامعة شروط القبول بالمعهد الفنى للتمريض وهي كالآتي :





يقبل المعهد الفنى للتمريض الطلاب الحاصلين على الثانوية عامة (علمى علوم ) أو ثانوية معادلة.

٢- أن يكون حاصل على نسبة 75% فى اللغة الأنجليزية.

٣- ألا يزيد العدد عن 100 طالب وطالبة.

وتأتي ضوابط التحويل المطلوبة بالمعهد الفنى للتمريض كالآتي :

المعهد يقبل التحويلات عن طريق مكتب التنسيق فقط بالشروط الأتية :

-الحاصلين على ثانوية عامة علمى علوم ومستوفى الحد الأدنى للقبول بالمعهد.

-يجتاز اختبارات القبول الموحدة المنعقدة بالمعهد.

-أن يكون حاصل على نسبة 75% فى اللغة الأنجليزية.

-ألا يزيد العدد عن 10% من أعداد المقبولين.





أما بالنسبة للطلاب الراغبين فى التحويل للفرقة الثانية:





- أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل وذلك طبقا للتوزيع الاقليمى للمعهد.

-الا يحمل أكثر من مادتين بعد اجراء المقاصة العلمية بالمعهد.

-المعهد لا يقبل التحويلات لطلاب راسبين من كليات او معاهد اخرى

















أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،.





حيث يساعد البرنامج فى تخريج مصممين ذوى قدرات تنافسية قوية متخصصين فى علوم تصميم وانتاج الاثاث .





وأفادت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن برنامج علوم تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية هو برنامج ساعات معتمدة ويدرس باللغة الانجليزية.









ويعتبر البرنامج الأول على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في جميع الدول العربية المتخصص في الأثاث، وتتمثل رؤية البرنامج فى الريادة فى التعليم والبحث فى مجال تصميم وصناعة الأثاث المحلية والإقليمية.





ويهدف البرنامج إلى توفير مناخ تعليمي وابتكارى وبحثى مناسب فى تخصص الاثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية و المهنية والتطبيقية فى علوم التصميم المختلفة، ويعمل على الارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم فى مجال فن الاثاث لزيادة القدرة التنافسية .





كما يهدف إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، تمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، تحقيق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا العصر، سد احتياجات المؤسسات الصناعية وتحقيق وإنتاج الأثاث، تنمية القدرة على البحث العلمى فى مجال تصميم وإنتاج الأثاث.





وأوضح الأستاذ الدكتور على محمد منسق البرنامج ان مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات ( سنة اعدادية و4 سنوات في التخصص)، ويدرس الطالب فى البرنامج أساسيات التصميم الداخلي بجميع عناصره الأساسية الأثاث والحوائط والأرضيات والأسقف والنوافذ والأبواب وجميع عناصره المؤثرة من إضاءة ولون وخامة وعوامل بيئية.





وعند إكمال الطالب بالبرنامج يكون قادر على أن يعرف الحلول الابتكارية فى العملية التصميمية لإنتاج منتج تنافسى ، يكون قادر على حل مشاكل الصناعة والمشاركة فى تنمية المجتمع والبيئة، ويجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والتقدم فى صناعة الاثاث، ويطبق التكنولوجيا المتقدمة بشكل صحيح فى صناعة الاثاث، ويكون قادر على أن ينجز بحث علمى وفقا لمناهج البحث.





وتتضمن شروط القبول بالبرنامج:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو علوم أو ما يعادلها، و يتم توزيع الطلاب عن طريق مكتب التنسيق لكلية الفنون التطبيقية، بحيث يلتحق الطالب بالبرنامج من الفرقة الإعدادى، ويليها أربع سنوات دراسية





-يتولى مجلس الكلية وضع شروط القبول أو التحويل لبرنامج علوم تصميم الأثاث من كليات أخرى طبقُا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات .



