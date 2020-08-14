أخبار السعودية اليوم: إسقاط درون وصاروخين لميليشيات الحوثي.. تسجيل 294519 إصابة كورونا.. و معلومات لا تعرفها عن مدينة نيوم

ماذا تعرف عن مدينة نيوم السعودية؟

السعودية تسجل 294519 إصابة كورونا

التحالف العربي يسقط درون وصاروخين لميليشيا الحوثي



أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل أعلى نسبة تعافي من فيروس كورونا منذ بدايته تجاوزت 88%.



وارتفعت حالات الشفاء بالمملكة بعد تسجيل 3124 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 260393 حالة .



وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1482 حالة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 294,519 حالة.



أعلنت وكالة الأنباء السعودية وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مدينة نيوم، بغرض الاستجمام والاسترخاء.



جاء ذلك بعد أسابيع من إجراء العاهل السعودي عملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.



ونيوم هي رؤية مستقبلية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، وهي مدينة ساحلية أنشئت على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية لتكون " ميدانًا حيًّا ونابضًا بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد. ستفتح نيوم أبوابَها لتكون موطنًا ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار"، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمدينة.



وتتميز المدينة الساحلية بطقسها المعتدل، إذ أن معدل درجات الحرارة أقل بنحو 10 درجات مئوية عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بنيوم وتيارات الرياح الباردة القادمة من البحر الأحمر.



كما تتميز بشواطئ خلابة على سواحل تمتد لأكثر من 450 كم والعديد من الجزر ذات الطبيعة المتميزة، فضلًا عن الجبال الشاهقة بارتفاع يصل إلى 2500 متر.



قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص هيئة للإشراف على المشروع، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وسيتم دعم المشروع باستثمارات مالية ضخمة قيمتها نحو 500 مليار دولار أمريكي من جانب السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، كذلك المستثمرين المحليين والعالميين.



حسب الموقع الرسمي للمدينة، فإن المشروع يستهدف المواطنين والوافدين على السواء، حيث يرمي إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه؛ وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها.



تم البدء في المشروع بتأسيس البنى التحتية الرئيسية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2025 ميلاديًا.



وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تمكنه من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشا الحوثي في اليمن على مدينة خميس مشيط السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).



كما أضاف أنه تمكنت القوات المشتركة للتحالف مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).



وتابع أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

