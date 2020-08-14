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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته للمقاصة بملعب عبداللطيف أبورجيلة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة. 

عقب ذلك يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء المقرر له  غدًا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفنى للزمالك عقب المران قائمة الفريق التى ستخوض لقاء المقاصة غدا .

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون  قد قام فى مران الأمس بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.  المقاصة. 

حيث تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة ، وأحمد عبدالرؤوف المدرب مجموعة أخرى.

و قامت المجموعتين بتنفيذ بعض الأمور الفنية المعينة ، وذلك بإشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة . عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب ، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية .
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