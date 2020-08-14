الزمالك يختتم استعداداته للمقاصة بملعب عبداللطيف أبورجيلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.





عقب ذلك يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء المقرر له غدًا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز .





ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفنى للزمالك عقب المران قائمة الفريق التى ستخوض لقاء المقاصة غدا .



