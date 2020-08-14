الأولى بالثانوية الأزهرية: سجدت لله شكرا بعد تلقى خبر تفوقى.. فيديو

قالت أمانى عاطف ، الأولى على الثانوية العامة الازهرية شعبة أدبى، إنه أسعدها كثيرا مكالمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عند تبليغها بحصولها على نسبة ٩٩٪ .









وأضافت الأولى على الثانوية العامة الازهرية شعبة أدبى ، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر، أنها سجدت شكرا لله عند تلقيها خبر حصولها على المركز الأول بالثانوية الأزهرية.





وأشارت، أنها بمجرد سماعها خبر حصولها على المركز الأول بالثانوية العامة شعبة أدبى شعرت بالفخر والفرحة والشديدة.



