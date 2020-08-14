9 فنانين زواج على ورقة طلاق.. مي حلمي ومحمد رشاد الأحدث.. سمية الخشاب تنفصل عن أحمد سعد بعد خلاف مادى ومعنوى .. وياسمين عبد العزيز وأصالة وأنغام الأبرز

سمية الخشاب تنفصل عن أحمد سعد بعد خلاف مادى ومعنوى

ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها بعد 17 عاما من الزواج

أنغام تحذف صورها مع أحمد إبراهيم





آثار انفصال المطرب محمد رشاد عن الإعلامية مى حلمى حالة من الجدل الواسع فى الساعات القليلة الماضية بسبب عدم الإعلان الرسمى، حيث قام محمد رشاد ومى حلمى بحذف صورهما من حسابتهما وهو الأمر الذى رجحه البعض انهما انفصلا تبعه رشاد بتعليق كل شيئ قسمة ونصيب وهو الأمر الذي أكد انفصاله وجاء بعد ذلك رد فعل مى حلمى التى أكدت أنها فوجئت بهذا الأمر عبر السوشيال ميديا.





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مى حلمى ومحمد رشاد :

خرجت الإعلامية مى حلمى عن صمتها بعد سلسل من التعليقات حول انفصالها عن محمد رشاد وهو الأمر الذى أثاره رشاد عبر حسابه بحذف صورهما من انستجرام ولكن مى حلمى أعربت عن حزنها وأكدت من خلال فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وقالت :"ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقى .. لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن "





وأضافت: "علمت خبر انفصالى وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما انتوا عرفتم بالظبط ".





وتابعت: "وآسفة حاولت اتاكد من الخبر من زوجى الحالى أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".





من ناحية أخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.





وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".





ياسمين عبد العزيز :

فاجأت ياسمين عبد العزيز، الجميع في 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.





هنا شيحة وأحمد فلوكس :

كما أعلنت هنا شيحة في 2019 عن طلاقها من أحمد فلوكس، بعد 9 شهور فقط من الزواج، لتخرج عن صمتها وتأكد خبر الانفصال مشيرة إلى أن السبب يعود لإختلاف في وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.





شيرى عادل :

وانفصلت شيري عادل عن الداعية معز مسعود، بعد زواج استمر عام، حيث أعلنا خبر ارتباطهما رسميا في 12 يوليو 2018.





سمية الخشاب وأحمد سعد:

طلاق سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، الأشهر فى 2019، حيث أعلن سعد، انفصاله عن الخشاب في مارس الماضى، بعد عقد قرانهما في أكتوبر 2017، ثم خرجت الخشاب وهاجمته واتهمته بالشروع في قتلها خلال فترة زواجهما.





بسمة :

انفصلت الفنانة بسمة عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد زواج استمر أكثر من 7 سنوات.





مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق خبر طلاقها من زوجها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بعد طلاقها الرسمي بـ6 أشهر.





أحمد إبراهيم وأنغام :

وانفصلت أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر أسباب.





وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".





من ناحية أخرى وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".





أصالة وطارق العريان :

ومن حالات الطلاق التي حدث عليها تكتم بعيدا عن الإعلام طلاق المطربة السورية أصالة نصري من المخرج والمنتج طارق العريان، حيث ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن انفصال الفنانة أصالة عن زوجها طارق العريان، الخبر الذي لم يؤكده أو ينفيه أحد الطرفين إلا أن أصالة عند سؤالها عن عام 2019 بالنسبة لها قالت بأن السنة من الجانب الاجتماعي لم تكن في أحسن مستوى، بينما أوضحت في منشور عبر الإنستجرام أن خلافها مع طارق العريان ليس إلا لعدم توافق أعمالهما.