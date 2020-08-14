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نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:49 ص
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
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محمود محسن
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة  اليوم الجمعة   بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف  ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال ، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

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