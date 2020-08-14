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محافظات

ضبط لحوم وخبز غير مطابق للمواصفات التموينية في حملات تفتيشية بالشرقية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق المخابز والمحال التجارية والتجار التموينيين والمصانع والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجارى والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت والتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصآ على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة برئاسة علي عبدالمحسن مدير الإدارة بالإشتراك مع رئاسة مجلس المدينة والطب البيطرى .

وقامت الحمله بالمرور على المخابز البلدية ومحلات الجزارة والانشطة المختلفة للتأكد من التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية، وتم تحرير محضر2605 ضد م ح صاحب فرش لبيع اللحوم البلديه للذبح خارج السلخانه والتحفظ علي 8كيلو وتحرر محضر 2606جنح ا.د.ط ضد م ح  صاحب محل جزاره للذبح خارج السلخانه وتم التحفظ علي 11كيلو .

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كما تم تحرير محضر رقم2614ضد ج و صاحب محل حبوب بالعزازيه  لعدم الاعلان عن الاسعار و تقرير مخالفه مخبز بلدي ضد ع ز لانتاج خبز نقص وزن15جرام.

وتستمر الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة أمام المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
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